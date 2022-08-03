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С 5 до 7. Время любовников HD

С 5 до 7. Время любовников HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, 5 to 7 HD
Драма, Мелодрама92 мин18+

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О фильме

История о страстном романе молодого писателя и красавицы-жены французского дипломата, живущих в Нью-Йорке. Каждый день на любовь у них есть всего 2 часа с пяти до семи.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С 5 до 7. Время любовников HD»