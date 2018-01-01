Wink
Детям
Русалочка
Актёры и съёмочная группа фильма «Русалочка»

Режиссёры

Иван Аксенчук

Режиссёр

Актёры

Нина Гуляева

Актрисаозвучка
Лидия Королёва

Актрисаозвучка
Роза Макагонова

Актрисаозвучка
Анатолий Папанов

Актёрозвучка
Владимир Трошин

Актёрозвучка
Юлия Юльская

Актрисаозвучка
Виктория Иванова

Актрисаозвучка

Сценаристы

Александр Галич

Сценарист
Ханс Кристиан Андерсен

Hans Christian Andersen
Сценарист

Продюсеры

Федор Иванов

Продюсер

Художники

Даниил Менделевич

Художник
Дмитрий Анпилов

Художник
Инна Заруба

Художница

Монтажёры

Изабелла Герасимова

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Александр Локшин

Композитор