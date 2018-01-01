Wink
Розовая пантера 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Розовая пантера 2»

Режиссёры

Шон Леви

Shawn Levy
Режиссёр

Актёры

Стив Мартин

Steve Martin
АктёрClouseau
Кевин Клайн

Kevin Kline
АктёрDreyfus
Жан Рено

Jean Reno
АктёрPonton
Эмили Мортимер

Emily Mortimer
АктрисаNicole
Генри Черни

Henry Czerny
АктёрYuri
Кристин Ченоуэт

Kristin Chenoweth
АктрисаCherie
Бейонсе

Beyoncé
АктрисаXania (в титрах: Beyoncé Knowles)
Уильям Абади

William Abadie
АктёрBizu
Роджер Рис

Roger Rees
АктёрRaymond Larocque
Филлип Гудвин

Phillip Goodwin
АктёрDeputy Chief Renard

Сценаристы

Стив Мартин

Steve Martin
Сценарист
Лен Блум

Len Blum
Сценарист
Майкл Солтцмэн

Michael Saltzman
Сценарист
Морис Ричлин

Maurice Richlin
Сценарист

Продюсеры

Роберт Симондс

Robert Simonds
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Геннадий Богачёв

Актёр дубляжа
Сергей Паршин

Актёр дубляжа
Ксения Бржезовская

Актриса дубляжа
Андрей Тенетко

Актёр дубляжа

Художники

Дэвид Бакса

David Baxa
Художник
Джозеф Дж. Олиси

Joseph G. Aulisi
Художник
Джордж ДеТитта мл.

George DeTitta Jr.
Художник

Монтажёры

Джордж Фолси мл.

George Folsey Jr.
Монтажёр
Брэд Е. Уилхайт

Brad Wilhite
Монтажёр

Операторы

Джонатан Браун

Jonathan Brown
Оператор

Композиторы

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор