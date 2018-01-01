Актёры и съёмочная группа фильма «Розовая пантера 2»

WinkФильмыРозовая пантера 2Актёры и съёмочная группа фильма «Розовая пантера 2»
Режиссёры
Актёры
АктёрClouseau
Стив МартинSteve Martin
АктёрDreyfus
Кевин КлайнKevin Kline
АктёрPonton
Жан РеноJean Reno
АктрисаNicole
Эмили МортимерEmily Mortimer
АктёрYuri
Генри ЧерниHenry Czerny
АктрисаCherie
Кристин ЧеноуэтKristin Chenoweth
АктрисаXania (в титрах: Beyoncé Knowles)
БейонсеBeyoncé
АктёрBizu
Уильям АбадиWilliam Abadie
АктёрRaymond Larocque
Роджер РисRoger Rees
АктёрDeputy Chief Renard