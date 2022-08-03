Розовая пантера 2
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Розовая пантера 2

Розовая пантера 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.02009, The Pink Panther 2
Комедия, Криминал88 мин18+

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О фильме

Успех предыдущей миссии Жака Клюзо позволил инспектору-катастрофе занять место среди лучших детективов мира. В этот раз ему предстоит поймать международного преступника, похищающего исторические ценности, и снова вернуть «Розовую пантеру» на место.

Страна
США, Чехия
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Розовая пантера 2»