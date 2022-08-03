Розовая пантера 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.02009, The Pink Panther 2
Комедия, Криминал88 мин18+
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О фильме
Успех предыдущей миссии Жака Клюзо позволил инспектору-катастрофе занять место среди лучших детективов мира. В этот раз ему предстоит поймать международного преступника, похищающего исторические ценности, и снова вернуть «Розовую пантеру» на место.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Харольд
Цварт
- Актёр
Стив
Мартин
- Актёр
Жан
Рено
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Альфред
Молина
- ЮМАктёр
Юки
Мацудзаки
- Актриса
Айшвария
Рай Баччан
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- ЛТАктриса
Лили
Томлин
- Актёр
Джереми
Айронс
- ДХАктёр
Джонни
Халлидей
- ДПАктёр
Джеффри
Палмер
- ФГАктёр
Филлип
Гудвин
- ДМАктёр
Джек
Мецгер
- СНСценарист
Скотт
Нойстедтер
- Сценарист
Стив
Мартин
- МРСценарист
Морис
Ричлин
- Сценарист
Блейк
Эдвардс
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- Продюсер
Роберт
Симондс
- РСХудожник
Расти
Смит
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ККХудожница
Карла
Керри
- ДВМонтажёр
Джулия
Вонг
- ДКОператор
Дэнис
Кроссан
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек