Рожденный стать королем
Актёры и съёмочная группа фильма «Рожденный стать королем»

Режиссёры

Джо Корниш

Joe Cornish
Режиссёр

Актёры

Луис Эшборн Серкис

Louis Ashbourne Serkis
АктёрAlex
Дениз Гоф

Denise Gough
АктрисаMary
Дин Чауму

Dean Chaumoo
АктёрBedders
Том Тейлор

Tom Taylor
АктёрLance
Рианна Доррис

Rhianna Dorris
АктрисаKaye
Нэйтан Стюарт-Джарретт

Nathan Stewart-Jarrett
АктёрMr. Kepler
Нома Думезвени

Noma Dumezweni
АктрисаMrs. Lee
Ребекка Фергюсон

Rebecca Ferguson
АктрисаMorgana
Марк Боннар

Mark Bonnar
АктёрMr. Jeffreys
Энгус Имри

Angus Imrie
АктёрYoung Merlin

Сценаристы

Джо Корниш

Joe Cornish
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Найра Парк

Nira Park
Продюсер

Актёры дубляжа

Григорий Середа

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Тихон Ефименко

Актёр дубляжа
Фёдор Подчезерцев

Актёр дубляжа
Анна Драгилева

Актриса дубляжа

Художники

Саймон Элсли

Simon Elsley
Художник
Катарина Голебиовска

Cat Gold
Художница
Яни Темиме

Jany Temime
Художница
Сара Ван

Sara Wan
Художница

Монтажёры

Джонатан Амос

Jonathan Amos
Монтажёр
Пол Мачлисс

Paul Machliss
Монтажёр

Операторы

Билл Поуп

Bill Pope
Оператор

Композиторы

Дэймон Албарн

Damon Albarn
Композитор
Нельсон Де Фрейтас

Nelson De Freitas
Композитор