Биография

Луис Эшборн Серкис – актер, родился 19 июня 2004 года. Фильмография юного артиста насчитывает 12 полнометражных кинокартин, сериалов и телевизионных шоу. Известность принесла роль в приключенческом боевике в жанре фэнтези «Рожденный стать королем». Луис родился в актерской семье. Его отец – режиссер и актер, мать играет в кино и на сцене. Луис – младший ребенок в семье. Старшие дети Серкисов, Руби и Сонии, также пошли по стопам родителей и стали актерами. Дебютным фильмом Луиса Эшборна Серкиса стал многосерийный криминальный детектив «Молодой Морс» (2014). В 2016 году на экраны вышла полнометражная кинокартина с участием юного актера «Алиса в Зазеркалье». Партнерами по съемочной площадке стали М. Васиковска, Дж. Депп, Х. Бонем Картер, Э. Хэтэуэй и др. В 2017 году вышли сразу несколько кинолент. Одну из ролей Луис Эшборн Серкис исполнил в мини-сериале «Табу», снялся в исторической драме «Война токов» и в многосерийном фантастическом боевике «Британские СС». В 2018 году актер участвовал в драме «Маугли», исполнив второстепенную роль. Широкую известность актеру принесла работа в приключенческом боевике в жанре фэнтези «Рожденный стать королем». Луису досталась главная роль.