Рожденный стать королем (фильм, 2019) смотреть онлайн

Двенадцатилетний британский подросток Алекс страдает от насмешек одноклассников и безразличия родителей, но однажды его жизнь круто меняется. Мальчик находит в заброшенном доме меч короля Артура и собирает собственный орден Круглого стола, чтобы сразиться со злой колдуньей Морганой.

