Рожденный стать королем (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, The Kid Who Would Be King
Фэнтези, Кино для детей115 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Двенадцатилетний британский подросток Алекс страдает от насмешек одноклассников и безразличия родителей, но однажды его жизнь круто меняется. Мальчик находит в заброшенном доме меч короля Артура и собирает собственный орден Круглого стола, чтобы сразиться со злой колдуньей Морганой.
СтранаВеликобритания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Джо
Корниш
- ЛЭАктёр
Луис
Эшборн Серкис
- ДГАктриса
Дениз
Гоф
- ДЧАктёр
Дин
Чауму
- Актёр
Том
Тейлор
- РДАктриса
Рианна
Доррис
- Актёр
Нэйтан
Стюарт-Джарретт
- Актриса
Нома
Думезвени
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- Актёр
Марк
Боннар
- ЭИАктёр
Энгус
Имри
- Сценарист
Джо
Корниш
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Найра
Парк
- ГСАктёр дубляжа
Григорий
Середа
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- ФПАктёр дубляжа
Фёдор
Подчезерцев
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- СЭХудожник
Саймон
Элсли
- КГХудожница
Катарина
Голебиовска
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- СВХудожница
Сара
Ван
- ДАМонтажёр
Джонатан
Амос
- ПММонтажёр
Пол
Мачлисс
- БПОператор
Билл
Поуп
- ДАКомпозитор
Дэймон
Албарн
- НДКомпозитор
Нельсон
Де Фрейтас