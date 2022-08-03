Рожденный стать королем (фильм, 2019) смотреть онлайн

Рожденный стать королем
Рожденный стать королем

8.92019, The Kid Who Would Be King
Фэнтези, Кино для детей115 мин6+

Двенадцатилетний британский подросток Алекс страдает от насмешек одноклассников и безразличия родителей, но однажды его жизнь круто меняется. Мальчик находит в заброшенном доме меч короля Артура и собирает собственный орден Круглого стола, чтобы сразиться со злой колдуньей Морганой.

Страна
Великобритания
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

