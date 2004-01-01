Рождение (фильм, 2004) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Психологический триллер «Рождение» — фильм 2004 года о любви, потере и странных знаках судьбы. Главные роли в картине сыграли Николь Кидман и Кэмерон Брайт.
Десять лет назад Анна потеряла мужа, и вот, наконец справившись с этой потерей, она снова решает выйти замуж. Но когда до свадьбы остаются считанные недели, в ее доме появляется мальчик, который утверждает, что он — реинкарнация ее покойного супруга. Поначалу Анна воспринимает это как детскую фантазию, однако постепенно начинает сомневаться в реальности происходящего. Странные совпадения и поведение ребенка заставляют ее пересмотреть свои чувства и взгляды на жизнь.
Картина Джонатана Глейзера исследует, как человек, столкнувшись с невероятным и необъяснимым, пытается понять свои эмоции, не потеряв при этом чувства рациональности. Смотреть фильм «Рождение» будет особенно интересно тем, кто любит необычные психологические драмы.
Рождение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Джонатан
Глейзер
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Камерон
Брайт
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актриса
Лорен
Бэколл
- ЭЭАктриса
Элисон
Эллиотт
- Актёр
Арлисс
Ховард
- МДАктёр
Майкл
Десотелс
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актёр
Тед
Левайн
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- МАСценарист
Мило
Аддика
- ДГСценарист
Джонатан
Глейзер
- КМПродюсер
Ксавьер
Маршан
- ДАХудожник
Джон
А. Данн
- ФВХудожник
Форд
Вилер
- ССМонтажёр
Сэм
Снид
- ХСОператор
Харрис
Савидис
- АДКомпозитор
Александр
Деспла