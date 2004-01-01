Рождение (фильм, 2004) смотреть онлайн

Психологический триллер «Рождение» — фильм 2004 года о любви, потере и странных знаках судьбы. Главные роли в картине сыграли Николь Кидман и Кэмерон Брайт.



Десять лет назад Анна потеряла мужа, и вот, наконец справившись с этой потерей, она снова решает выйти замуж. Но когда до свадьбы остаются считанные недели, в ее доме появляется мальчик, который утверждает, что он — реинкарнация ее покойного супруга. Поначалу Анна воспринимает это как детскую фантазию, однако постепенно начинает сомневаться в реальности происходящего. Странные совпадения и поведение ребенка заставляют ее пересмотреть свои чувства и взгляды на жизнь.



Картина Джонатана Глейзера исследует, как человек, столкнувшись с невероятным и необъяснимым, пытается понять свои эмоции, не потеряв при этом чувства рациональности. Смотреть фильм «Рождение» будет особенно интересно тем, кто любит необычные психологические драмы.



