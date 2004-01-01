Рождение
Wink
Фильмы
Рождение

Рождение (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Birth
Фэнтези, Триллер96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Психологический триллер «Рождение» — фильм 2004 года о любви, потере и странных знаках судьбы. Главные роли в картине сыграли Николь Кидман и Кэмерон Брайт.

Десять лет назад Анна потеряла мужа, и вот, наконец справившись с этой потерей, она снова решает выйти замуж. Но когда до свадьбы остаются считанные недели, в ее доме появляется мальчик, который утверждает, что он — реинкарнация ее покойного супруга. Поначалу Анна воспринимает это как детскую фантазию, однако постепенно начинает сомневаться в реальности происходящего. Странные совпадения и поведение ребенка заставляют ее пересмотреть свои чувства и взгляды на жизнь.

Картина Джонатана Глейзера исследует, как человек, столкнувшись с невероятным и необъяснимым, пытается понять свои эмоции, не потеряв при этом чувства рациональности. Смотреть фильм «Рождение» будет особенно интересно тем, кто любит необычные психологические драмы.

Рождение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождение»