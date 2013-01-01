Росомаха: Бессмертный (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
История одного из самых сложных и трагичных супергероев продолжается. Фильм «Росомаха: Бессмертный» 2013 года рассказывает о судьбе мутанта Логана и его непростой поездке в Страну восходящего солнца.
Страдающий от ночных кошмаров и собственного бессмертия Логан пытается обрести спокойствие в канадской глуши. Его уединение нарушает появление Юкио — мутантки, способной предвидеть человеческую смерть. Вместе с ней Росомаха отправляется в Японию, чтобы повидать старого знакомого, которого когда-то спас во время ядерной бомбардировки Нагасаки. Но то, что поначалу представлялось спокойным путешествием, превратилось в напряженную схватку с якудза, ниндзя и даже мутантами.
Не ищите здесь попкорнового блокбастера про супергероя. Вместо него — история измученного и уставшего от жизни человека. Если любите драматические фильмы, то смотреть «Росомаха: Бессмертный» будете с удовольствием.
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СтранаСША, Австралия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Мэнголд
- Актёр
Хью
Джекман
- ТОАктриса
Тао
Окамото
- РФАктриса
Рила
Фукусима
- Актёр
Хироюки
Санада
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- БТАктёр
Брайан
Ти
- ХЯАктёр
Хал
Яманоути
- УЮАктёр
Уилл
Юн Ли
- КЯАктёр
Кэн
Ямамура
- Актриса
Фамке
Янссен
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- ХППродюсер
Хатч
Паркер
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Светлана
Ходченкова
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- ШБХудожница
Шарен
Беринжер
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- МММонтажёр
Майкл
МакКаскер
- РЭОператор
Росс
Эмери
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами