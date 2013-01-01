Росомаха: Бессмертный (фильм, 2013) смотреть онлайн

История одного из самых сложных и трагичных супергероев продолжается. Фильм «Росомаха: Бессмертный» 2013 года рассказывает о судьбе мутанта Логана и его непростой поездке в Страну восходящего солнца.



Страдающий от ночных кошмаров и собственного бессмертия Логан пытается обрести спокойствие в канадской глуши. Его уединение нарушает появление Юкио — мутантки, способной предвидеть человеческую смерть. Вместе с ней Росомаха отправляется в Японию, чтобы повидать старого знакомого, которого когда-то спас во время ядерной бомбардировки Нагасаки. Но то, что поначалу представлялось спокойным путешествием, превратилось в напряженную схватку с якудза, ниндзя и даже мутантами.



Не ищите здесь попкорнового блокбастера про супергероя. Вместо него — история измученного и уставшего от жизни человека. Если любите драматические фильмы, то смотреть «Росомаха: Бессмертный» будете с удовольствием.



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