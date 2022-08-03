Ронал-Варвар (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Датская анимационная комедия «Ронал-варвар» онлайн и в хорошем качестве станет настоящим подарком для любителей мультфильмов для взрослых, пародий и просто отменного смелого юмора.
Несмотря на свое происхождение, слабый и индифферентный сирота Ронал – полная противоположность сильному и отважному Конану-варвару, и поэтому герой постоянно подвергается насмешкам соплеменников. Не выдержав очередных издевательств во время пирушки по случаю приезда маэстро Флориана и его ученика Альберта, расстроенный Ронал решает подежурить на посту дозорного вместо своего дяди-опекуна. Так он замечает приближение захватчиков под предводительством лорда Волказара, но оказывается не в силах дунуть в сигнальный горн и оповестить односельчан об угрозе. В результате все варвары кроме Ронала попадают во вражеский плен, а единственная надежда на спасение ложится на нашего недотепу. Победить лорда Волказара можно лишь с помощью меча Крона, который хранится в гробнице в Эльвенгарде. Вместе с трубадуром Альбертом Ронал отправляется в путь, где ему предстоит обрести себя, доказать свое право называться настоящим воином и найти любовь. Наблюдать за приключениями героев пародийного анимационного фэнтези «Ронал-варвар» вы можете онлайн и абсолютно бесплатно.
СтранаДания, Бельгия
ЖанрМультфильм для взрослых, Комедия, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- КВРежиссёр
Крестен
Вестбьерг Андерсен
- ТКРежиссёр
Торбьорн
Кристофферсен
- ФЭРежиссёр
Филип
Эйнштейн Липски
- АЮАктёр
Андерс
Юль
- ХКАктёр
Хади
Ка-Куш
- ЛВАктриса
Лерке
Винтер Андерсен
- БЛАктёр
Брайан
Лукке
- ЛМАктёр
Ларс
Миккельсен
- ПААктёр
Петер
Ауде
- ЛБАктёр
Ларс
Бом
- СТАктёр
Свен-Оле
Торсен
- ОТАктёр
Оле
Теструп
- ПКАктёр
Пребен
Кристенсен
- ТКСценарист
Торбьорн
Кристофферсен
- КВСценарист
Крестен
Вестбьерг Андерсен
- ФЭСценарист
Филип
Эйнштейн Липски
- Сценарист
Николай
Арсель
- ЯДПродюсер
Ян
Дукерт
- ХЮПродюсер
Хенрик
Юль
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актёр дубляжа
Александр
Пушной
- Актриса дубляжа
Мария
Кожевникова
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Ясик
- Актёр дубляжа
Никита
Джигурда