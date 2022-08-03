Ронал-Варвар (фильм, 2011) смотреть онлайн

Датская анимационная комедия «Ронал-варвар» онлайн и в хорошем качестве станет настоящим подарком для любителей мультфильмов для взрослых, пародий и просто отменного смелого юмора.



Несмотря на свое происхождение, слабый и индифферентный сирота Ронал – полная противоположность сильному и отважному Конану-варвару, и поэтому герой постоянно подвергается насмешкам соплеменников. Не выдержав очередных издевательств во время пирушки по случаю приезда маэстро Флориана и его ученика Альберта, расстроенный Ронал решает подежурить на посту дозорного вместо своего дяди-опекуна. Так он замечает приближение захватчиков под предводительством лорда Волказара, но оказывается не в силах дунуть в сигнальный горн и оповестить односельчан об угрозе. В результате все варвары кроме Ронала попадают во вражеский плен, а единственная надежда на спасение ложится на нашего недотепу. Победить лорда Волказара можно лишь с помощью меча Крона, который хранится в гробнице в Эльвенгарде. Вместе с трубадуром Альбертом Ронал отправляется в путь, где ему предстоит обрести себя, доказать свое право называться настоящим воином и найти любовь. Наблюдать за приключениями героев пародийного анимационного фэнтези «Ронал-варвар» вы можете онлайн и абсолютно бесплатно.

