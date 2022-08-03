Рокки (фильм, 1976) смотреть онлайн

Спортивный драматический фильм «Рокки» — картина, которая сделала имя Сильвестра Сталлоне нарицательным, а заодно завоевала три статуэтки «Оскар».



Боксер-любитель Рокки Бальбоа по прозвищу «Итальянский жеребец» живет в небольшом городке в окрестностях Филадельфии. Днем он выбивает деньги из должников своего босса — местечкового бандита, а по вечерам дерется на ринге. Ни денег, ни славы такой образ жизни не приносит и принести не способен, но внезапно Рокки улыбается удача. Действующий чемпион мира по боксу Аполло Крид планировал провести поединок, но его соперник получил травму, и тогда спортсмен решает дать шанс какому-нибудь «простому парню с улицы». Но сможет ли Рокки хотя бы раунд выстоять против сильнейшего боксера?



Смотреть «Рокки» стоит, даже если вы никогда не увлекались боксом и не отличите хук от апперкота. Это не просто очередная спортивная драма, а фильм о силе духа, настойчивости и вере в себя.

