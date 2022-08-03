Рога и копыта
Рога и копыта

Рога и копыта (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.92006, Barnyard
Мультфильм85 мин0+

О фильме

Отвязный бычок Отис любит петь, танцевать и всячески подшучивать над людьми. В отличие от своего отца Бена, уважаемого патриарха скотного двора, а также старого и мудрого мула Майлса, Отис не заботится о том, чтобы никто не узнал о «человеческих» талантах животных. Но когда легкомысленный Отис ощутил на своих плечах нелегкое бремя ответственности, он сумел собрать все свое мужество, чтобы взять на себя функции лидера…

Страна
США, Германия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рога и копыта»