Рога и копыта (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.92006, Barnyard
Мультфильм85 мин0+
О фильме
Отвязный бычок Отис любит петь, танцевать и всячески подшучивать над людьми. В отличие от своего отца Бена, уважаемого патриарха скотного двора, а также старого и мудрого мула Майлса, Отис не заботится о том, чтобы никто не узнал о «человеческих» талантах животных. Но когда легкомысленный Отис ощутил на своих плечах нелегкое бремя ответственности, он сумел собрать все свое мужество, чтобы взять на себя функции лидера…
СтранаСША, Германия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- СОРежиссёр
Стив
Одекерк
- КДАктёр
Кевин
Джеймс
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актёр
Сэм
Эллиотт
- Актёр
Дэнни
Гловер
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- ДГАктёр
Джеффри
Гарсиа
- ККАктёр
Кэм
Кларк
- РПАктёр
Роб
Полсен
- СОСценарист
Стив
Одекерк
- ПМПродюсер
Пэм
Мэрсден
- СОПродюсер
Стив
Одекерк
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ФАХудожник
Филип
А. Круден
- ПДМонтажёр
Пол
Д. Калдер
- БВМонтажёр
Билли
Вебер
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни