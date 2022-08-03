Рога и копыта (фильм, 2006) смотреть онлайн

Отвязный бычок Отис любит петь, танцевать и всячески подшучивать над людьми. В отличие от своего отца Бена, уважаемого патриарха скотного двора, а также старого и мудрого мула Майлса, Отис не заботится о том, чтобы никто не узнал о «человеческих» талантах животных. Но когда легкомысленный Отис ощутил на своих плечах нелегкое бремя ответственности, он сумел собрать все свое мужество, чтобы взять на себя функции лидера…

