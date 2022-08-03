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Рога и копыта. Большой эфир скотного двора|Мертвая корова идет

Рога и копыта. Большой эфир скотного двора|Мертвая корова идет (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Back at the Barnyard
Мультфильм, Семейный22 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Отис — беззаботный бычок, любящий петь, танцевать и прикалываться над людьми, которые даже и не подозревают, какая жизнь на самом деле царит на скотном дворе.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рога и копыта. Большой эфир скотного двора|Мертвая корова идет»