РИО 2
Wink
Детям
РИО 2

РИО 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.42014, Rio 2
Мультфильм, Семейный97 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Голубчик, Жемчужинка и их трое детей живут счастливой жизнью в волшебном городе Рио-де-Жанейро. Когда Жемчужинка решает, что их детям нужно научиться жить как настоящим птицам, она настаивает на авантюрной поездке в дебри реки Амазонки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «РИО 2»