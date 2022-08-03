РИО 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.42014, Rio 2
Мультфильм, Семейный97 мин0+
О фильме
Голубчик, Жемчужинка и их трое детей живут счастливой жизнью в волшебном городе Рио-де-Жанейро. Когда Жемчужинка решает, что их детям нужно научиться жить как настоящим птицам, она настаивает на авантюрной поездке в дебри реки Амазонки.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КСРежиссёр
Карлос
Салдана
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- РКАктриса
Рэйчел
Кроу
- Актриса
Амандла
Стенберг
- ПГАктёр
Пирс
Гэнон
- Актёр
Джемейн
Клемент
- УААктёр
Уилл
Ай Эм
- Актёр
Джейми
Фокс
- ТМАктёр
Трэйси
Морган
- ДЛАктёр
Джордж
Лопес
- ДБСценарист
Дженни
Бикс
- БАПродюсер
Брюс
Андерсон
- ДСПродюсер
Джон
С. Донкин
- КУПродюсер
Крис
Уэдж
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шилина
- ВСАктриса дубляжа
Вера
Свешникова
- Актёр дубляжа
Павел
Деревянко
- УИАктриса дубляжа
Ульяна
Иващенко
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ТКХудожник
Томас
Кардон
- ИХХудожник
Исаак
Холце
- ГХМонтажёр
Гарри
Хитнер
- РТМонтажёр
Рэнди
Трагер
- РФОператор
Ренато
Фалькао
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл