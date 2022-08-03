РИО 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

Голубчик, Жемчужинка и их трое детей живут счастливой жизнью в волшебном городе Рио-де-Жанейро. Когда Жемчужинка решает, что их детям нужно научиться жить как настоящим птицам, она настаивает на авантюрной поездке в дебри реки Амазонки.

