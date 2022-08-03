РИФ (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Reef 2: High Tide
Мультфильм77 мин0+
Пай живет на коралловом Рифе, а по соседству обитают сотни злобных акул. Пай — единственный на Рифе, кто уверен, рано или поздно акулы атакуют и нужно быть готовым за себя постоять. Однажды в городе появляется веселый Ронни, его задача усыпить бдительность жителей и захватить Риф…
СтранаСША, Южная Корея
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.7 IMDb
- МАРежиссёр
Марк
А.З. Диппе
- ОВАктриса
Одри
Василевски
- Актёр
Роб
Шнайдер
- ДМАктёр
Джек
Маллинз
- ННАктёр
Нолан
Норт
- Актёр
Мэттью
Уиллиг
- Актриса
Бизи
Филиппс
- Актёр
Энди
Дик
- ЭЛАктёр
Эрик
Лопез
- ССАктёр
Стивен
Стэнтон
- ДХСценарист
Джонни
Хартманн
- ДЧПродюсер
Дэниэл
Чуба
- МАПродюсер
Марк
А.З. Диппе
- ДГАктриса дубляжа
Дина
Гарипова
- Актёр дубляжа
Никита
Пресняков
- АБАктёр дубляжа
Антон
Богданов
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков