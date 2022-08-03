РИФ (фильм, 2012) смотреть онлайн

Пай живет на коралловом Рифе, а по соседству обитают сотни злобных акул. Пай — единственный на Рифе, кто уверен, рано или поздно акулы атакуют и нужно быть готовым за себя постоять. Однажды в городе появляется веселый Ронни, его задача усыпить бдительность жителей и захватить Риф…

