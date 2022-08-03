8.02022, Рэй Донован: Фильм
Триллер, Криминал95 мин18+
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Рэй Донован: Фильм (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Полнометражное продолжение одноименного сериала. «Рэй Донован: Фильм» поставит точку в долгоиграющей драме. Зрители узнают, чем закончится вражда главного героя с семьей Салливан. Кроме того, наконец-то приоткроется завеса тайны над событиями, которые происходили между Рэем и Микки 30 лет назад.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэвид
Холландер
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Эдди
Марсан
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- ПХАктёр
Пуч
Холл
- Актриса
Кэррис
Дорси
- КМАктриса
Кэтрин
Менниг
- ККАктриса
Керри
Кондон
- Актёр
Джон
Войт
- БХАктёр
Билл
Хек
- ДХАктёр
Джош
Хэмилтон
- ДХСценарист
Дэвид
Холландер
- Сценарист
Лив
Шрайбер
- ЭБСценарист
Энн
Бидермен
- ДВПродюсер
Джейсон
Вайнберг
- ЛФПродюсер
Лу
Фусаро
- Продюсер
Марк
Гордон
- ДХПродюсер
Дэвид
Холландер
- МУХудожник
Макс
Уиксом
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос