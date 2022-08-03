Рэй Донован: Фильм
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Рэй Донован: Фильм
8.02022, Рэй Донован: Фильм
Триллер, Криминал95 мин18+

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Рэй Донован: Фильм (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Полнометражное продолжение одноименного сериала. «Рэй Донован: Фильм» поставит точку в долгоиграющей драме. Зрители узнают, чем закончится вражда главного героя с семьей Салливан. Кроме того, наконец-то приоткроется завеса тайны над событиями, которые происходили между Рэем и Микки 30 лет назад.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

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