Актёры и съёмочная группа фильма «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»

Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджерыАктёры и съёмочная группа фильма «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»
Актёры
АктёрDrek
Пол ДжаматтиPaul Giamatti
АктёрGrimroth
Джон ГудманJohn Goodman
АктрисаCora
Белла ТорнBella Thorne
АктрисаElaris
Розарио ДоусонRosario Dawson
АктёрQwark
Джим УордJim Ward
АктёрDr. Nefarious
Армин ШимерманArmin Shimerman
АктёрZed / Blarg
Эндрю КаунденAndrew Cownden
АктёрRatchet
Джеймс Арнольд ТейлорJames Arnold Taylor
АктёрClank