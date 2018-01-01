Wink
Детям
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
Актёры и съёмочная группа фильма «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»

Режиссёры

Кевин Манро

Kevin Munroe
Режиссёр
Джерика Клилэнд

Jericca Cleland
Режиссёр

Актёры

Пол Джаматти

Paul Giamatti
АктёрDrek
Джон Гудман

John Goodman
АктёрGrimroth
Белла Торн

Bella Thorne
АктрисаCora
Розарио Доусон

Rosario Dawson
АктрисаElaris
Джим Уорд

Jim Ward
АктёрQwark
Армин Шимерман

Armin Shimerman
АктёрDr. Nefarious
Эндрю Каунден

Andrew Cownden
АктёрZed / Blarg
Джеймс Арнольд Тейлор

James Arnold Taylor
АктёрRatchet
Дэвид Кэй

David Kaye
АктёрClank

Сценаристы

Т.Дж. Фиксман

T.J. Fixman
Сценарист
Кевин Манро

Kevin Munroe
Сценарист
Джерри Суоллоу

Gerry Swallow
Сценарист

Актёры дубляжа

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Николай Быстров

Актёр дубляжа
Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Браден Оберсон

Braden Oberson
Монтажёр