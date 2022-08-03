Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
Wink
Детям
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры

Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.72016, Ratchet & Clank
Мультфильм, Боевик90 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Большеухий ловкач Рэтчет всегда мечтал присоединиться к Галактическим космическим рейнджерам и вот однажды миссия по спасению галактики ложится именно на его пушистые плечи! А робот Кланк становится его верным спутником и помощником.

Страна
США, Канада, Гонконг
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»