Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.72016, Ratchet & Clank
Мультфильм, Боевик90 мин6+
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О фильме
Большеухий ловкач Рэтчет всегда мечтал присоединиться к Галактическим космическим рейнджерам и вот однажды миссия по спасению галактики ложится именно на его пушистые плечи! А робот Кланк становится его верным спутником и помощником.
СтранаСША, Канада, Гонконг
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- КМРежиссёр
Кевин
Манро
- ДКРежиссёр
Джерика
Клилэнд
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актёр
Джон
Гудман
- Актриса
Белла
Торн
- Актриса
Розарио
Доусон
- ДУАктёр
Джим
Уорд
- АШАктёр
Армин
Шимерман
- ЭКАктёр
Эндрю
Каунден
- ДААктёр
Джеймс
Арнольд Тейлор
- ДКАктёр
Дэвид
Кэй
- ТФСценарист
Т.Дж.
Фиксман
- КМСценарист
Кевин
Манро
- ДССценарист
Джерри
Суоллоу
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- БОМонтажёр
Браден
Оберсон