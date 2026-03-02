Рептилии
Рептилии (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Reptile
Детектив, Триллер16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Полицейский ТомНиколс иего напарник расследуют жестокое убийство риелтора Саммер Элсуик, тело которой было обнаружено водном издомов, выставленных напродажу. Подподозрение попадают бойфренд иделовой партнёр жертвы Уилл Грейди, который иобнаружил тело, мужСаммер СэмГиффорд, атакже странный иподозрительный мужчина, который позже начинает преследовать Уилла.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рептилии»