Рептилии (фильм, 2023) смотреть онлайн

Полицейский ТомНиколс иего напарник расследуют жестокое убийство риелтора Саммер Элсуик, тело которой было обнаружено водном издомов, выставленных напродажу. Подподозрение попадают бойфренд иделовой партнёр жертвы Уилл Грейди, который иобнаружил тело, мужСаммер СэмГиффорд, атакже странный иподозрительный мужчина, который позже начинает преследовать Уилла.

