Зрелищный фантастический боевик «Рэмпейдж» 2018 года — фильм, в котором Дуэйн «Скала» Джонсон вновь спасает планету от неминуемой катастрофы. На этот раз угрозой для человечества становятся гигантские мутировавшие животные, созданные в результате неудачного генетического эксперимента.



Дэвис Окойи — первоклассный приматолог, который много лет ухаживает за умнейшей гориллой по имени Джордж. После падения из космоса капсулы с мутагеном в кровь обезьяны попадает экспериментальная сыворотка. Джордж стремительно увеличивается в размерах и теряет контроль над своей силой. Но горилла — не единственное существо, которое подверглось таким изменениям: сыворотка также изменила волка и крокодила, превратив их в настоящие машины для убийства. Когда мутировавшие существа начинают двигаться к Чикаго, уничтожая все на своём пути, Дэвис объединяется с ученой Кейт Колдуэлл, чтобы остановить катастрофу и спасти Джорджа, который для него давно стал частью семьи.



«Рэмпейдж» — фильм, который идеально подходит для вечернего отдыха и не дает скучать ни минуты. Он понравится зрителям, которые любят динамичные, масштабные блокбастеры с эффектными разрушениями, харизматичным главным героем и легким юмором.

