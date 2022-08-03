Рэмпейдж (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Зрелищный фантастический боевик «Рэмпейдж» 2018 года — фильм, в котором Дуэйн «Скала» Джонсон вновь спасает планету от неминуемой катастрофы. На этот раз угрозой для человечества становятся гигантские мутировавшие животные, созданные в результате неудачного генетического эксперимента.
Дэвис Окойи — первоклассный приматолог, который много лет ухаживает за умнейшей гориллой по имени Джордж. После падения из космоса капсулы с мутагеном в кровь обезьяны попадает экспериментальная сыворотка. Джордж стремительно увеличивается в размерах и теряет контроль над своей силой. Но горилла — не единственное существо, которое подверглось таким изменениям: сыворотка также изменила волка и крокодила, превратив их в настоящие машины для убийства. Когда мутировавшие существа начинают двигаться к Чикаго, уничтожая все на своём пути, Дэвис объединяется с ученой Кейт Колдуэлл, чтобы остановить катастрофу и спасти Джорджа, который для него давно стал частью семьи.
«Рэмпейдж» — фильм, который идеально подходит для вечернего отдыха и не дает скучать ни минуты. Он понравится зрителям, которые любят динамичные, масштабные блокбастеры с эффектными разрушениями, харизматичным главным героем и легким юмором.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- БПРежиссёр
Брэд
Пейтон
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актриса
Малин
Акерман
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- ДМАктёр
Джо
Манганьелло
- МШАктриса
Марли
Шелтон
- ПБАктёр
П.Дж.
Бирн
- ДГАктёр
Деметриус
Гросс
- ДКАктёр
Джек
Куэйд
- ККСценарист
Карлтон
Кьюз
- Сценарист
Райан
Кондал
- АШСценарист
Адам
Штикель
- РИСценарист
Райан
Ингл
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ДФПродюсер
Джеффри
Фирсон
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- ЭЛКомпозитор
Эндрю
Локингтон