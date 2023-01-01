Реальность кусается
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Реальность кусается

Реальность кусается (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Reality Bites
Драмы, Комедии94 мин18+

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Сюжет

Лилайна работает ассистентом телеведущего. В свободное от работы время она снимает документальный фильм о своих сверстниках, среди которых — ее лучший друг Трэй — способный, но бесцельно прожигающий время «бунтарь». После появления Майкла — амбициозногопродюсера, Лилайна неожиданно для себя оказывается в эпицентре страстного любовного треугольника. Теперь ей предстоит выбирать между надежным, успешным Майклом и мечтательным, праздношатающимся красавцем Трэем.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb