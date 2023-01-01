Реальность кусается (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Reality Bites
Драмы, Комедии94 мин18+
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Сюжет
Лилайна работает ассистентом телеведущего. В свободное от работы время она снимает документальный фильм о своих сверстниках, среди которых — ее лучший друг Трэй — способный, но бесцельно прожигающий время «бунтарь». После появления Майкла — амбициозногопродюсера, Лилайна неожиданно для с�ебя оказывается в эпицентре страстного любовного треугольника. Теперь ей предстоит выбирать между надежным, успешным Майклом и мечтательным, праздношатающимся красавцем Трэем.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Бен
Стиллер
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Итан
Хоук
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- Актёр
Стив
Зан
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актриса
Свузи
Кёрц
- СНАктриса
Сьюзэн
Норфлит
- ДДАктёр
Джо
Дон Бейкер
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- ХЧСценарист
Хелен
Чайлдресс
- Продюсер
Дэнни
ДеВито
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- ДНХудожник
Джефф
Нипп
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки