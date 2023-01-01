Реальность кусается (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Лилайна работает ассистентом телеведущего. В свободное от работы время она снимает документальный фильм о своих сверстниках, среди которых — ее лучший друг Трэй — способный, но бесцельно прожигающий время «бунтарь». После появления Майкла — амбициозногопродюсера, Лилайна неожиданно для с�ебя оказывается в эпицентре страстного любовного треугольника. Теперь ей предстоит выбирать между надежным, успешным Майклом и мечтательным, праздношатающимся красавцем Трэем.



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