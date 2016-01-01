Развод по-французски (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.22016, Papa ou maman 2
Комедии83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Действие фильма разворачивается спустя два года после событий предыдущей части. Тогда конфликтующим супругам Винсенту и Флоранс все-таки удалось развестись и расстаться более или менее хорошо. Однако новые отношения главных героев вновь разжигают запал вражды между ними...
Развод по-французски смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МБРежиссёр
Мартен
Бурбулон
- Актёр
Лоран
Лафитт
- Актриса
Марина
Фоис
- Актёр
Александр
Деруссо
- АЛАктриса
Анна
Лемаршан
- АПАктёр
Акилле
Потье
- ЭСАктриса
Элис
Саинье
- ЛСАктриса
Луиз
Саинье
- МААктёр
Микаэль
Абитбуль
- ЖЭАктриса
Жюдит
Эль Зейн
- СЖАктриса
Сара
Жиродо
- �МБСценарист
Мартен
Бурбулон
- Сценарист
Марина
Фоис
- Сценарист
Лоран
Лафитт
- МДСценарист
Матьё
Делапорт
- АдПродюсер
Александр
де Ла Пательер
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рассам
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- СТХудожник
Стефан
Тайлассон
- Оператор
Лоран
Дайян
- ЖРКомпозитор
Жером
Реботье