Развод по-французски (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается спустя два года после событий предыдущей части. Тогда конфликтующим супругам Винсенту и Флоранс все-таки удалось развестись и расстаться более или менее хорошо. Однако новые отношения главных героев вновь разжигают запал вражды между ними...



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