Развод по-французски
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Развод по-французски

Развод по-французски (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.22016, Papa ou maman 2
Комедии83 мин18+

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Сюжет

Действие фильма разворачивается спустя два года после событий предыдущей части. Тогда конфликтующим супругам Винсенту и Флоранс все-таки удалось развестись и расстаться более или менее хорошо. Однако новые отношения главных героев вновь разжигают запал вражды между ними...

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Развод по-французски»

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