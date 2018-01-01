Wink
Фильмы
Разборка в Маниле
Актёры и съёмочная группа фильма «Разборка в Маниле»

Режиссёры

Марк Дакаскос

Mark Dacascos
Режиссёр

Актёры

Александр Невский

АктёрNick
Каспер Ван Дин

Casper Van Dien
АктёрCharlie
Кэри-Хироюки Тагава

Cary-Hiroyuki Tagawa
АктёрAldric Cole
Марк Дакаскос

Mark Dacascos
АктёрMatthew Wells
Маттиас Хьюз

Matthias Hues
АктёрDorn
Синтия Ротрок

Cynthia Rothrock
АктрисаHaines
Дон Уилсон

Don Wilson
АктёрDillon
Оливье Грюнер

Olivier Gruner
АктёрFord
Тиа Каррере

Tia Carrere
АктрисаMrs. Wells
Дмитрий Дюжев

АктёрVictor

Сценаристы

Крэйг Хаманн

Craig Hamann
Сценарист

Продюсеры

Александр Невский

Продюсер
Анджей Бартковяк

Andrzej Bartkowiak
Продюсер
Александр Изотов

Продюсер
Марк Дакаскос

Mark Dacascos
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Невский

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Роман Стабуров

Актёр дубляжа
Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Михаил Георгиу

Актёр дубляжа

Композиторы

Шон Мюррэй

Sean Murray
Композитор