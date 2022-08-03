Разборка в Маниле (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Showdown in Manila
Боевик85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Частные детективы Ник и Чарли живут и работают в Маниле. Расследование убийства выводит их на след международного террориста по кличке «Призрак». Не доверяя полиции, Ник и Чарли собирают небольшую команду смельчаков и отправляются в логово «Призрака», которое охраняет армия наемников-головорезов…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик
КачествоFull HD, SD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
2.6 КиноПоиск
2.7 IMDb
- Режиссёр
Марк
Дакаскос
- Актёр
Александр
Невский
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- КТАктёр
Кэри-Хироюки
Тагава
- Актёр
Марк
Дакаскос
- МХАктёр
Маттиас
Хьюз
- СРАктриса
Синтия
Ротрок
- ДУАктёр
Дон
Уилсон
- ОГАктёр
Оливье
Грюнер
- ТКАктриса
Тиа
Каррере
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- КХСценарист
Крэйг
Хаманн
- Продюсер
Александр
Невский
- Продюсер
Анджей
Бартковяк
- АИПродюсер
Александр
Изотов
- Продюсер
Марк
Дакаскос
- Актёр дубляжа
Александр
Невский
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- РСАктёр дубляжа
Роман
Стабуров
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй