Разборка в Маниле

Разборка в Маниле (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Showdown in Manila
Боевик85 мин18+

О фильме

Частные детективы Ник и Чарли живут и работают в Маниле. Расследование убийства выводит их на след международного террориста по кличке «Призрак». Не доверяя полиции, Ник и Чарли собирают небольшую команду смельчаков и отправляются в логово «Призрака», которое охраняет армия наемников-головорезов…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

2.6 КиноПоиск
2.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разборка в Маниле»