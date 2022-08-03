Разборка в Маниле (фильм, 2016) смотреть онлайн

Частные детективы Ник и Чарли живут и работают в Маниле. Расследование убийства выводит их на след международного террориста по кличке «Призрак». Не доверяя полиции, Ник и Чарли собирают небольшую команду смельчаков и отправляются в логово «Призрака», которое охраняет армия наемников-головорезов…



