Раз нашла – беру себе
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Раз нашла – беру себе

Раз нашла – беру себе (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.92014, Finders Keepers
Ужасы, Детективы84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

После развода Элисон переезжает с маленькой дочкой Клэр в особняк, где по легенде мальчик-психопат перерезал всю свою семью. Поначалу страшное прошлое дома никак не влияет на жизнь героинь, но однажды Клэр находит зловещую куклу предыдущих хозяев и начинает вести себя очень странно.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Раз нашла – беру себе»

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