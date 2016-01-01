Рай
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Рай

Рай (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Рай
Военные, Драмы126 мин18+

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Сюжет

Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот...

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Информация

Страна
Россия, Германия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рай»

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