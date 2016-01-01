Рай (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Рай
Военные, Драмы126 мин18+
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Сюжет
Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов с�мягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот...
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кончаловский
- Актриса
Юлия
Высоцкая
- ПКАктёр
Петер
Курт
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- ФДАктёр
Филипп
Дюкен
- ЖДАктёр
Жан
Денис Рёмер
- ГЛАктёр
Георг
Ленц
- РКАктриса
Рамона
Кюнце-Либнов
- ЯДАктёр
Якоб
Диль
- Актриса
Вера
Воронкова
- АДАктриса
Анна-Мария
Даниленко
- ККАктёр
Кристиан
Клаус
- ПМАктёр
Пётр
Михалков
- АКСценарист
Андрей
Кончаловский
- АКПродюсер
Андрей
Кончаловский
- ФДПродюсер
Флориан
Дайле
- АУПродюсер
Алишер
Усманов
- АБПродюсер
Александр
Броварец
- ДАХудожник
Дмитрий
Андреев
- Художник
Владимир
Никифоров
- ЕВМонтажёр
Екатерина
Вещева
- АСОператор
Александр
Симонов
- СШКомпозитор
Сергей
Шустицкий