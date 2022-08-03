Рассвет мертвецов (фильм, 2004) смотреть онлайн

Ремейк культового фильма Джорджа Ромеро, ставший режиссерским дебютом для Зака Снайдера. Сбежавшая от мужа, павшего жертвой зомби-эпидемии, медсестра Анна присоединяется к троице тех, кто не успел заразиться. На свою беду компания решает укрыться от кровожадных тварей в торговом центре.

