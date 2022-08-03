Рассвет мертвецов
Wink
Фильмы
Рассвет мертвецов

Рассвет мертвецов (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.82004, Dawn of the Dead
Ужасы104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Ремейк культового фильма Джорджа Ромеро, ставший режиссерским дебютом для Зака Снайдера. Сбежавшая от мужа, павшего жертвой зомби-эпидемии, медсестра Анна присоединяется к троице тех, кто не успел заразиться. На свою беду компания решает укрыться от кровожадных тварей в торговом центре.

Страна
Канада, Япония, Франция, США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рассвет мертвецов»