2263 год. Человечеству угрожает абсолютное зло. В погоню за магическими артефактами, способными спасти Землю, ввязывается таксист из Нью-Йорка Корбен Даллас: ему придется помогать Лилу, инопланетянке со сверхспособностями, достать камни-элементы, которые станут частью древнего оружия против зловещей космической сферы, несущей только разрушения. Культовая фантастика Люка Бессона — теперь в переводе Гоблина.

