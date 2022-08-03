Пятый элемент (в переводе Гоблина)
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Пятый элемент (в переводе Гоблина)

Пятый элемент (в переводе Гоблина) (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, The Fifth Element
Фантастика, Мелодрама120 мин18+

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О фильме

2263 год. Человечеству угрожает абсолютное зло. В погоню за магическими артефактами, способными спасти Землю, ввязывается таксист из Нью-Йорка Корбен Даллас: ему придется помогать Лилу, инопланетянке со сверхспособностями, достать камни-элементы, которые станут частью древнего оружия против зловещей космической сферы, несущей только разрушения. Культовая фантастика Люка Бессона — теперь в переводе Гоблина.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Мелодрама
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятый элемент (в переводе Гоблина)»