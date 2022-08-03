Пятый элемент (в переводе Гоблина) (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, The Fifth Element
Фантастика, Мелодрама120 мин18+
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О фильме
2263 год. Человечеству угрожает абсолютное зло. В погоню за магическими артефактами, способными спасти Землю, ввязывается таксист из Нью-Йорка Корбен Даллас: ему придется помогать Лилу, инопланетянке со сверхспособностями, достать камни-элементы, которые станут частью древнего оружия против зловещей космической сферы, несущей только разрушения. Культовая фантастика Люка Бессона — теперь в переводе Гоблина.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Мелодрама
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Гари
Олдман
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- КТАктёр
Крис
Такер
- Актёр
Люк
Перри
- БДАктёр
Брайон
Джеймс
- ТЛАктёр
Том
Листер мл.
- ЛЭАктёр
Ли
Эванс
- ЧКАктёр
Чарли
Крид-Майлз
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Сценарист
Люк
Бессон
- ПЛПродюсер
Патрис
Леду
- ДАПродюсер
Джон
А. Амикарелла
- Продюсер
Иэн
Смит
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ИГХудожник
Ира
Гилфорд
- РГХудожник
Рон
Гресс
- МЛХудожник
Майкл
Ламонт
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ЖГХудожник
Жан-Поль
Готье
- МГХудожница
Мэгги
Грэй
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра