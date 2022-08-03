Пятое измерение (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.12009, Push
Фантастика, Боевик106 мин18+
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О фильме
Парень Ник с даром телекинеза и девушка Кэсси со способностью видеть будущее решили объединиться, чтобы спасти мир от зла корпораций.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Пол
Макгиган
- Актёр
Крис
Эванс
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- КБАктриса
Камилла
Белль
- Актёр
Клифф
Кёртис
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актёр
Кори
Столл
- МСАктриса
Мэгги
Сифф
- Актриса
Мин-На
Вэнь
- НМАктёр
Нат
Муни
- СМАктёр
Скотт
Майкл Кэмпбелл
- ДБСценарист
Дэвид
Бурла
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- УВПродюсер
Уильям
Винс
- ГУПродюсер
Гленн
Уильямсон
- ДБПродюсер
Дэвид
Бурла
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ПСОператор
Питер
Сова
- НДКомпозитор
Нил
Дэвидж