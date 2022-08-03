Пятое измерение
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Пятое измерение

Пятое измерение (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.12009, Push
Фантастика, Боевик106 мин18+

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О фильме

Парень Ник с даром телекинеза и девушка Кэсси со способностью видеть будущее решили объединиться, чтобы спасти мир от зла корпораций.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятое измерение»