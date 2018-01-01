Wink
Пять дней — пять ночей
Актёры и съёмочная группа фильма «Пять дней — пять ночей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пять дней — пять ночей»

Режиссёры

Лев Арнштам

Режиссёр

Актёры

Аннекатрин Бюргер

Annekathrin Bürger
Актриса
Барбара Диттус

Barbara Dittus
Актриса
Хайнц-Дитер Кнауп

Heinz-Dieter Knaup
Актёр
Вильгельм Кох-Хооге

Wilhelm Koch-Hooge
Актёр
Марга Легаль

Marga Legal
Актриса
Вячеслав Сафонов

Актёр
Всеволод Санаев

Актёр
Раймунд Шелхер

Raimund Schelcher
Актёр
Николай Сергеев

АктёрШагин
Сергей Яковлев

Актёрсоветский офицер
Всеволод Сафонов

Актёр
Евгения Козырева

Актриса
Михаил Майоров

Актёр
Олег Голубицкий

Актёр
Петр Любешкин

Актёр
Владимир Пицек

Актёр
Николай Сморчков

Актёр
Геннадий Юхтин

Актёр
Александр Демьяненко

Актёр
Николай Погодин

Актёр
Николай Апарин

Актёр

Сценаристы

Лев Арнштам

Сценарист
Вольфганг Эбелинг

Wolfgang Ebeling
Сценарист

Операторы

Александр Шеленков

Оператор
Чен Ю Лан

Оператор

Композиторы

Дмитрий Шостакович

Композитор