Актёры и съёмочная группа фильма «Пять дней — пять ночей»

Режиссёры
Актёры
Актриса
Аннекатрин БюргерAnnekathrin Bürger
Актриса
Барбара ДиттусBarbara Dittus
Актёр
Хайнц-Дитер КнаупHeinz-Dieter Knaup
Актёр
Вильгельм Кох-ХоогеWilhelm Koch-Hooge
Актриса
Марга ЛегальMarga Legal
Актёр
Вячеслав Сафонов
Актёр
Всеволод Санаев
Актёр
Раймунд ШелхерRaimund Schelcher
АктёрШагин
Николай Сергеев
Актёрсоветский офицер
Сергей Яковлев
Актёр
Всеволод Сафонов
Актриса
Евгения Козырева
Актёр
Михаил Майоров
Актёр
Олег Голубицкий
Актёр
Петр Любешкин
Актёр
Владимир Пицек
Актёр
Николай Сморчков
Актёр
Геннадий Юхтин
Актёр
Александр Демьяненко
Актёр
Николай Погодин
Актёр