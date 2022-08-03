Путешествие с домашними животными (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Путешествие с домашними животными
Драма, Мелодрама96 мин18+
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О фильме
Это трогательная история о жизни 35-летней женщины Натальи, муж которой внезапно умирает. Наталья остается одна вдали от людей со своими домашними животными на заброшенном полустанке. Она родилась и выросла в детском доме и совсем не знает жизни…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВСРежиссёр
Вера
Сторожева
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актриса
Ксения
Кутепова
- Актёр
Евгений
Князев
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- ОГАктриса
Ольга
Гнедич
- ТХАктриса
Тамара
Хлебникова
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- ВААктёр
Вадим
Афанасьев
- ОБАктёр
Олег
Билик
- ПНАктриса
Полина
Нечитайло
- АКСценарист
Аркадий
Красильщиков
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ИШКомпозитор
Илья
Шипилов