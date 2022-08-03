Путь домой
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Путь домой

Путь домой (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.52019, A Dog's Way Home
Мелодрама, Семейный92 мин6+

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О фильме

Молодой медик Лукас решает приютить милую дворнягу и называет ее Беллой в честь своей подруги. Собака становится отдушиной для матери парня, но однажды судьба разлучает хозяев и питомца. Оказавшись вдали от дома, Белла отчаянно стремится вернуться и преодолевает все препятствия на пути.

Страна
Китай, США
Жанр
Семейный, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Путь домой»