Путь домой (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.52019, A Dog's Way Home
Мелодрама, Семейный92 мин6+
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О фильме
Молодой медик Лукас решает приютить милую дворнягу и называет ее Беллой в честь своей подруги. Собака становится отдушиной для матери парня, но однажды судьба разлучает хозяев и питомца. Оказавшись вдали от дома, Белла отчаянно стремится вернуться и преодолевает все препятствия на пути.
СтранаКитай, США
ЖанрСемейный, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЧМРежиссёр
Чарльз
Мартин Смит
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актриса
Эшли
Джадд
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- Актриса
Александра
Шипп
- ДХАктёр
Джона
Хауэр-Кинг
- КБАктёр
Кристофер
Бауэр
- БУАктёр
Бэрри
Уотсон
- МДАктёр
Мотелл
Джин Фостер
- УСАктёр
Уэс
Стьюди
- БКСценарист
Брюс
Кэмерон
- БКПродюсер
Брюс
Кэмерон
- РДПродюсер
Роберт
Дж. Дорманн
- ТДПродюсер
Т.Д.
Джейкс
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- Композитор
Майкл
Дэнна