Путь домой (фильм, 2019) смотреть онлайн

Молодой медик Лукас решает приютить милую дворнягу и называет ее Беллой в честь своей подруги. Собака становится отдушиной для матери парня, но однажды судьба разлучает хозяев и питомца. Оказавшись вдали от дома, Белла отчаянно стремится вернуться и преодолевает все препятствия на пути.

