Пункт назначения 5
Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения 5»

Режиссёры

Стивен Куэйл

Steven Quale
Режиссёр

Актёры

Николас Д’Агосто

Nicholas D'Agosto
АктёрSam
Эмма Белл

Emma Bell
АктрисаMolly
Майлз Фишер

Miles Fisher
АктёрPeter Friedkin
Эллен Роу

Ellen Wroe
АктрисаCandice Hooper
Жаклин Макиннес Вуд

Jacqueline MacInnes Wood
АктрисаOlivia Castle
П.Дж. Бирн

P.J. Byrne
АктёрIsaac
Арлен Эскарпета

Arlen Escarpeta
АктёрNathan
Дэвид Кокнер

David Koechner
АктёрDennis
Кортни Б. Вэнс

Courtney B. Vance
АктёрAgent Block
Тони Тодд

Tony Todd
АктёрBludworth

Сценаристы

Эрик Хайссерер

Eric Heisserer
Сценарист
Джеффри Реддик

Jeffrey Reddick
Сценарист

Продюсеры

Крэйг Перри

Craig Perry
Продюсер
Уоррен Зайд

Warren Zide
Продюсер
Ричард Бренер

Richard Brener
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Евгений Вальц

Актёр дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа

Художники

Мелисса Олсон

Melissa Olson
Художница

Монтажёры

Эрик А. Сирс

Eric A. Sears
Монтажёр

Операторы

Брайан Пирсон

Brian Pearson
Оператор

Композиторы

Брайан Тайлер

Brian Tyler
Композитор