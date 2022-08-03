Пункт назначения 5
Пункт назначения 5

Пункт назначения 5 (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.02011, Final Destination 5
Ужасы88 мин18+

О фильме

У Сэма Лоутона происходит жуткое видение: подвесной мост рушится. Сэм уговаривает своих друзей и ещe нескольких «счастливчиков» уйти с моста. И как раз вовремя: как и предвидел Сэм, мост рушится на их глазах и множество людей погибает. Однако Сэм понимает, что смерть дала им лишь отсрочку...

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения 5»