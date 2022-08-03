Пункт назначения 5 (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.02011, Final Destination 5
Ужасы88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
У Сэма Лоутона происходит жуткое видение: подвесной мост рушится. Сэм уговаривает своих друзей и ещe нескольких «счастливчиков» уйти с моста. И как раз вовремя: как и предвидел Сэм, мост рушится на их глазах и множество людей погибает. Однако Сэм понимает, что смерть дала им лишь отсрочку...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Куэйл
- НДАктёр
Николас
Д’Агосто
- ЭБАктриса
Эмма
Белл
- МФАктёр
Майлз
Фишер
- ЭРАктриса
Эллен
Роу
- ЖМАктриса
Жаклин
Макиннес Вуд
- ПБАктёр
П.Дж.
Бирн
- АЭАктёр
Арлен
Эскарпета
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- ЭХСценарист
Эрик
Хайссерер
- ДРСценарист
Джеффри
Реддик
- КППродюсер
Крэйг
Перри
- УЗПродюсер
Уоррен
Зайд
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МОХудожница
Мелисса
Олсон
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- БПОператор
Брайан
Пирсон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер