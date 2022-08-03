Пункт назначения 2
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Пункт назначения 2

Пункт назначения 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.72002, Final Destination 2
Ужасы, Триллер86 мин18+

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О фильме

Решив провести уикэнд с друзьями подальше от дома, Кимберли Корман становится невольным свидетелем жуткой автокатастрофы! На скоростной магистрали грузовик теряет управление, а вместе с ним и груз, что приводит к серии столкновений автомобилей и множеству жертв, среди которых она сама. Секунду спустя Кимберли снова чувствует биение своего сердца: она жива и по-прежнему за рулем машины. Видение?

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения 2»