Пункт назначения 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.72002, Final Destination 2
Ужасы, Триллер86 мин18+
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О фильме
Решив провести уикэнд с друзьями подальше от дома, Кимберли Корман становится невольным свидетелем жуткой автокатастрофы! На скоростной магистрали грузовик теряет управление, а вместе с ним и груз, что приводит к серии столкновений автомобилей и множеству жертв, среди которых она сама. Секунду спустя Кимберли снова чувствует биение своего сердца: она жива и по-прежнему за рулем машины. Видение?
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДРРежиссёр
Дэвид
Р. Эллис
- Актриса
Эли
Лартер
- АКАктриса
А.Дж.
Кук
- Актёр
Майкл
Лэндис
- ДПАктёр
Дэвид
Петкау
- ДКАктёр
Джеймс
Кирк
- ЛБАктриса
Линда
Бойд
- ККАктриса
Киган
Коннор Трейси
- ДЧАктёр
Джонатан
Черри
- Т«Актёр
Терренс
«Т.К.» Карсон
- ЖМАктриса
Жустина
Мачадо
- ДМСценарист
Дж.
Макки Грубер
- ЭБСценарист
Эрик
Бресс
- ДРСценарист
Джеффри
Реддик
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ДГПродюсер
Джастин
Грин
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- ШУКомпозитор
Ширли
Уокер