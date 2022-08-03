Психо
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Психо (фильм, 1998) смотреть онлайн

6.91998, Psycho
Ужасы, Триллер99 мин18+

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О фильме

Похитив у босса крупную сумму денег, Мэрион Крэйн пускается в бега. Оказавшись на пустынном шоссе поздно ночью, она решает передохнуть в придорожном мотеле, который принадлежит странному человеку по имени Норман Бэйтс и его загадочной матери. Эта ночь становится для девушки последней.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Психо»