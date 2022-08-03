Психо (фильм, 1998) смотреть онлайн

Похитив у босса крупную сумму денег, Мэрион Крэйн пускается в бега. Оказавшись на пустынном шоссе поздно ночью, она решает передохнуть в придорожном мотеле, который принадлежит странному человеку по имени Норман Бэйтс и его загадочной матери. Эта ночь становится для девушки последней.

