Психо (фильм, 1998) смотреть онлайн
6.91998, Psycho
Ужасы, Триллер99 мин18+
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О фильме
Похитив у босса крупную сумму денег, Мэрион Крэйн пускается в бега. Оказавшись на пустынном шоссе поздно ночью, она решает передохнуть в придорожном мотеле, который принадлежит странному человеку по имени Норман Бэйтс и его загадочной матери. Эта ночь становится для девушки последней.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- Актёр
Винс
Вон
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Роберт
Форстер
- Актёр
Филип
Бейкер Холл
- ЭХАктриса
Энн
Хейни
- ЧЭАктёр
Чед
Эверетт
- РХАктёр
Рэнс
Ховард
- ДССценарист
Джозеф
Стефано
- РБСценарист
Роберт
Блох
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Гас
Ван Сент
- ДУПродюсер
Джеймс
Уитакер
- КБХудожник
Карлос
Барбоза
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- КДОператор
Кристофер
Дойл
- БХКомпозитор
Бернард
Херрман