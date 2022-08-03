Против течения
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Против течения

Против течения (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.22008, Against the Current
Драма94 мин18+

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О фильме

Пол Томпсон уже 5 лет не может смириться с потерей любимой жены и в конце концов решает осуществить мечту всей своей жизни — проплыть реку Гудзон. Только не поперек, а вдоль. В компании друзей он начинает свой провокационный заплыв, который вскоре покажет не только границы его физических возможностей, но и пределы дружбы и права распоряжаться своей собственной судьбой.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb