Пол Томпсон уже 5 лет не может смириться с потерей любимой жены и в конце концов решает осуществить мечту всей своей жизни — проплыть реку Гудзон. Только не поперек, а вдоль. В компании друзей он начинает свой провокационный заплыв, который вскоре покажет не только границы его физических возможностей, но и пределы дружбы и права распоряжаться своей собственной судьбой.

