Против течения (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.22008, Against the Current
Драма94 мин18+
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О фильме
Пол Томпсон уже 5 лет не может смириться с потерей любимой жены и в конце концов решает осуществить мечту всей своей жизни — проплыть реку Гудзон. Только не поперек, а вдоль. В компании друзей он начинает свой провокационный заплыв, который вскоре покажет не только границы его физических возможностей, но и пределы дружбы и права распоряжаться своей собственной судьбой.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актёр
Джастин
Кирк
- Актриса
Элизабет
Ризер
- МТАктриса
Мишель
Трахтенберг
- МТАктриса
Мэри
Тайлер Мур
- СШАктриса
Саманта
Шерман
- ПДАктриса
Пелл
Джеймс
- ЭХАктриса
Эми
Харгривз
- МШАктёр
Мартин
Шакар
- ЭГАктёр
Эйвери
Глимф
- МДПродюсер
Мэри
Джейн Скалски
- ДЗПродюсер
Джошуа
Земан
- Продюсер
Миранда
Бэйли
- ВБПродюсер
Вутер
Барендрехт
- МВХудожница
Мэг
Винсон
- МТМонтажёр
Майкл
Тейлор
- АСКомпозитор
Антон
Санко