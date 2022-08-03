Прощание (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Прощание
Мелодрама89 мин18+
Популярная российская актриса Анна Рябинина более десяти лет строит карьеру и живет в Америке. Внезапно она принимает решение вернуться. О причинах и последствиях этого решения Анна задумается уже в Москве. Дома она проведет всего несколько дней, которые станут самыми безумными и важными в ее жизни.
6.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Константинов
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- ОМАктёр
Олег
Мазуров
- НГАктёр
Николай
Губенков
- АЛАктёр
Арсений
Лейн
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- АБАктриса
Анна
Башенкова
- ОСАктриса
Ольга
Сухарева
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ОАХудожница
Олеся
Алексеева
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев