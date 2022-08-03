Прощание
Прощание

Прощание (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Прощание
Мелодрама89 мин18+

О фильме

Популярная российская актриса Анна Рябинина более десяти лет строит карьеру и живет в Америке. Внезапно она принимает решение вернуться. О причинах и последствиях этого решения Анна задумается уже в Москве. Дома она проведет всего несколько дней, которые станут самыми безумными и важными в ее жизни.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.2 IMDb