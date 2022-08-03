Проклятый сезон (в переводе Гоблина)
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Проклятый сезон (в переводе Гоблина)

Проклятый сезон (в переводе Гоблина) (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Dark Blue
Триллер, Криминал113 мин18+

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О фильме

Апрель 1992 года в Лос-Анджелесе. В одном из городских магазинов — вооруженное ограбление, убито четверо человек. Дело поручают нечистому на руку детективу Элдону Перри, известному своим скверным характером и склонностью к насилию, и его молодому напарнику Бобби Кигу. За Перри, однако, пристально следит коп из отдела внутренних расследований Артур Холланд, который намерен положить конец полицейскому беспределу. Криминальный триллер от сценариста «Тренировочного дня» и «Патруля» в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова.

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятый сезон (в переводе Гоблина)»