Проклятый сезон (в переводе Гоблина) (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Dark Blue
Триллер, Криминал113 мин18+
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О фильме
Апрель 1992 года в Лос-Анджелесе. В одном из городских магазинов — вооруженное ограбление, убито четверо человек. Дело поручают нечистому на руку детективу Элдону Перри, известному своим скверным характером и склонностью к насилию, и его молодому напарнику Бобби Кигу. За Перри, однако, пристально следит коп из отдела внутренних расследований Артур Холланд, который намерен положить конец полицейскому беспределу. Криминальный триллер от сценариста «Тренировочного дня» и «Патруля» в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Рон
Шелтон
- Актёр
Курт
Рассел
- Актёр
Скотт
Спидман
- Актриса
Майкл
Мишель
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Винг
Реймз
- КАктёр
Курупт
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- ЛДАктриса
Лолита
Давидович
- КААктриса
Кэнди
Александр
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- ДЭСценарист
Джеймс
Эллрой
- ДБПродюсер
Дэвид
Блокер
- Продюсер
Калдекот
Чубб
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- КМХудожница
Кэтрин
Моррисон
- ПСМонтажёр
Пол
Сейдор
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард