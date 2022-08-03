Проклятый сезон (в переводе Гоблина) (фильм, 2002) смотреть онлайн

Апрель 1992 года в Лос-Анджелесе. В одном из городских магазинов — вооруженное ограбление, убито четверо человек. Дело поручают нечистому на руку детективу Элдону Перри, известному своим скверным характером и склонностью к насилию, и его молодому напарнику Бобби Кигу. За Перри, однако, пристально следит коп из отдела внутренних расследований Артур Холланд, который намерен положить конец полицейскому беспределу. Криминальный триллер от сценариста «Тренировочного дня» и «Патруля» в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова.

