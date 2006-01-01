Проклятие золотого цветка
Wink
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Проклятие золотого цветка
8.22006, Man cheng jin dai huang jin jia
Драмы, Исторические109 мин18+
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Проклятие золотого цветка (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Дорогостоящая костюмная драма Чжана Имоу с дворцовым интригами, эпичными сражениями и буйством цвета. Действие разворачивается в Китае Х века. Вернувшись из длительного похода, император замечает, что во дворце творится неладное. Императрица состоит в тайной связи с пасынком-кронпринцем и помогает своему родному сыну организовать военный переворот против отца. Бунт запланирован на осенний Праздник Хризантем. можно смотреть онлайн в хорошем качестве

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Информация

Страна
Китай, Гонконг
Качество
Full HD, SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие золотого цветка»

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