8.22006, Man cheng jin dai huang jin jia
Драмы, Исторические109 мин18+
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Проклятие золотого цветка (фильм, 2006) смотреть онлайн
Сюжет
Дорогостоящая костюмная драма Чжана Имоу с дворцовым интригами, эпичными сражениями и буйством цвета. Действие разворачивается в Китае Х века. Вернувшись из длительного похода, император замечает, чт�о во дворце творится неладное. Императрица состоит в тайной связи с пасынком-кронпринцем и помогает своему родному сыну организовать военный переворот против отца. Бунт запланирован на осенний Праздник Хризантем. можно смотреть онлайн в хорошем качестве
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Информация
СтранаКитай, Гонконг
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЧИРежиссёр
Чжан
Имоу
- Актёр
Чоу
Юнь-Фат
- Актриса
Гун
Ли
- ДЧАктёр
Джей
Чоу
- ЛЕАктёр
Лю
Е
- НДАктёр
Ни
Дахун
- ЦЦАктёр
Цинь
Цзюньцзе
- ЛМАктриса
Ли
Мань
- ЧЦАктриса
Чэнь
Цзинь
- АСАктёр
Аарон
С. Шан
- ЛОАктёр
Лиам
О’Брайен
- ЧИСценарист
Чжан
Имоу
- ЦЮСценарист
Цао
Юй
- УКПродюсер
Уильям
Кун
- ЧИПродюсер
Чжан
Имоу
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДДХудожница
Джесси
Дай
- КИХудожник
Кеннет
И
- ЧСОператор
Чжао
Сяодин
- СУКомпозитор
Сигэру
Умэбаяси