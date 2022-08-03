Проклятие (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Проклятие» — хоррор режиссера Николаса Пеша, вышедший в 2019 году. Это новая интерпретация знаменитой японской легенды о доме, в котором живет злобный дух мести. Картина связана с оригинальной серией фильмов Такаси Симидзу, но предлагает собственную, более мрачную историю.
Детективы Малдун и Гудман расследует дело о загадочном убийстве, которое приводит их к обычному на первый взгляд дому. Гудман отказывается входить внутрь, поэтому его напарница в одиночку отправляется навстречу неизвестному. К сожалению, она не знает, что каждый, кто переступает порог дома, оказывается обречен. В стенах живет проклятие, оставленное женщиной, умершей в ярости. Вот почему из дома невозможно выйти тем же человеком — ужас цепляется за каждого, разрушая жизни и разум.
Картина объединяет несколько сюжетных линий, связанных одной страшной тайной. Происходящее на экране неспешно обволакивает зрителя крепкой паутиной ужаса, поэтому смотреть фильм «Проклятье» понравится любителям медленных хорроров с густой давящей на психику атмосферой.
Рейтинг
- НПРежиссёр
Николас
Пеш
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актёр
Демиан
Бичир
- Актёр
Джон
Чо
- Актриса
Бетти
Гилпин
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- Актриса
Джеки
Уивер
- ТВАктриса
Тара
Вествуд
- ДБАктриса
Дзюнко
Бэйли
- ДБАктёр
Дэвид
Браун
- ЗФАктёр
Зои
Фиш
- ТССценарист
Такаси
Симидзу
- НПСценарист
Николас
Пеш
- ДБСценарист
Джеффри
Бюхлер
- РБПродюсер
Ронда
Бэйкер
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- БКХудожник
Брюс
Кук
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл