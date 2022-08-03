Фильм «Проклятие» — хоррор режиссера Николаса Пеша, вышедший в 2019 году. Это новая интерпретация знаменитой японской легенды о доме, в котором живет злобный дух мести. Картина связана с оригинальной серией фильмов Такаси Симидзу, но предлагает собственную, более мрачную историю.



Детективы Малдун и Гудман расследует дело о загадочном убийстве, которое приводит их к обычному на первый взгляд дому. Гудман отказывается входить внутрь, поэтому его напарница в одиночку отправляется навстречу неизвестному. К сожалению, она не знает, что каждый, кто переступает порог дома, оказывается обречен. В стенах живет проклятие, оставленное женщиной, умершей в ярости. Вот почему из дома невозможно выйти тем же человеком — ужас цепляется за каждого, разрушая жизни и разум.



Картина объединяет несколько сюжетных линий, связанных одной страшной тайной. Происходящее на экране неспешно обволакивает зрителя крепкой паутиной ужаса, поэтому смотреть фильм «Проклятье» понравится любителям медленных хорроров с густой давящей на психику атмосферой.

