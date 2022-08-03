Проклятие
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Проклятие

Проклятие (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.32020, The Grudge
Ужасы89 мин18+

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О фильме

Фильм «Проклятие» — хоррор режиссера Николаса Пеша, вышедший в 2019 году. Это новая интерпретация знаменитой японской легенды о доме, в котором живет злобный дух мести. Картина связана с оригинальной серией фильмов Такаси Симидзу, но предлагает собственную, более мрачную историю.

Детективы Малдун и Гудман расследует дело о загадочном убийстве, которое приводит их к обычному на первый взгляд дому. Гудман отказывается входить внутрь, поэтому его напарница в одиночку отправляется навстречу неизвестному. К сожалению, она не знает, что каждый, кто переступает порог дома, оказывается обречен. В стенах живет проклятие, оставленное женщиной, умершей в ярости. Вот почему из дома невозможно выйти тем же человеком — ужас цепляется за каждого, разрушая жизни и разум.

Картина объединяет несколько сюжетных линий, связанных одной страшной тайной. Происходящее на экране неспешно обволакивает зрителя крепкой паутиной ужаса, поэтому смотреть фильм «Проклятье» понравится любителям медленных хорроров с густой давящей на психику атмосферой.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие»