Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие»
Режиссёры
Актёры
АктрисаDetective Muldoon
Андреа РайзбороAndrea Riseborough
АктёрGoodman (в титрах: Demian Bichir)
Демиан БичирDemián Bichir
АктёрPeter Spencer
Джон ЧоJohn Cho
АктрисаNina Spencer
Бетти ГилпинBetty Gilpin
АктрисаFaith Matheson
Лин ШэйLin Shaye
АктрисаLorna Moody
Джеки УиверJacki Weaver
АктрисаFiona Landers
Тара ВествудTara Westwood
АктрисаKayako Ghost
Дзюнко БэйлиJunko Bailey
АктёрSam Landers (в титрах: Dave Brown)
Дэвид БраунDavid Lawrence Brown
АктёрMelinda Landers