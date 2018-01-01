Wink
Фильмы
Проклятие
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие»

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие»

Режиссёры

Николас Пеш

Nicolas Pesce
Режиссёр

Актёры

Андреа Райзборо

Andrea Riseborough
АктрисаDetective Muldoon
Демиан Бичир

Demián Bichir
АктёрGoodman (в титрах: Demian Bichir)
Джон Чо

John Cho
АктёрPeter Spencer
Бетти Гилпин

Betty Gilpin
АктрисаNina Spencer
Лин Шэй

Lin Shaye
АктрисаFaith Matheson
Джеки Уивер

Jacki Weaver
АктрисаLorna Moody
Тара Вествуд

Tara Westwood
АктрисаFiona Landers
Дзюнко Бэйли

Junko Bailey
АктрисаKayako Ghost
Дэвид Браун

David Lawrence Brown
АктёрSam Landers (в титрах: Dave Brown)
Зои Фиш

Zoe Fish
АктёрMelinda Landers

Сценаристы

Такаси Симидзу

Takashi Shimizu
Сценарист
Николас Пеш

Nicolas Pesce
Сценарист
Джеффри Бюхлер

Jeff Buhler
Сценарист

Продюсеры

Ронда Бэйкер

Rhonda Baker
Продюсер
Даг Дэвисон

Doug Davison
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Александр Воронов

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Валентина Абрамова

Актриса дубляжа
Ирина Пономарева

Актриса дубляжа

Художники

Брюс Кук

Bruce Cook
Художник

Монтажёры

Кен Блэкуэлл

Ken Blackwell
Монтажёр