Проклятие Чаки
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Проклятие Чаки

Проклятие Чаки (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.42013, Curse of Chucky
Ужасы90 мин18+

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Сюжет

Сестры Барбара и Ника переживают самоубийство матери. К ним в дом попадает странная посылка от неизвестного адресата - рыжеволосая кукла Чаки. Вскоре происходит череда кровавых убийств. Чаки решил закончить работу, которую начал 20 лет назад, и в этот раз он намерен довести дело до кровавого и шокирующего финала.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Чаки»

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