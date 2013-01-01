Проклятие Чаки (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Сестры Барбара и Ника переживают самоубийство матери. К ним в дом попадает странная посылка от неизвестного адресата - рыжеволосая кукла Чаки. Вскоре происходит череда кровавых убийств. Чаки решил закончить работу, которую начал 20 лет назад, и в этот раз он намерен довести дело до кровавого и �шокирующего финала.



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