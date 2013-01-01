Проклятие Чаки (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.42013, Curse of Chucky
Ужасы90 мин18+
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Сюжет
Сестры Барбара и Ника переживают самоубийство матери. К ним в дом попадает странная посылка от неизвестного адресата - рыжеволосая кукла Чаки. Вскоре происходит череда кровавых убийств. Чаки решил закончить работу, которую начал 20 лет назад, и в этот раз он намерен довести дело до кровавого и �шокирующего финала.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Дон
Манчини
- ФДАктриса
Фиона
Дуриф
- ДБАктриса
�Даниэль
Бисутти
- БЭАктёр
Бреннан
Эллиотт
- ММАктриса
Мейтленд
МакКоннелл
- ШКАктриса
Шэнтал
Куэснел
- СХАктриса
Саммер
Х. Хауэлл
- ЭМАктёр
Эй
Мартинез
- Актёр
Брэд
Дуриф
- Актриса
Дженнифер
Тилли
- КБАктриса
Кэлли
Берард
- ДМСценарист
Дон
Манчини
- ДКПродюсер
Дэвид
Киршнер
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ДКМонтажёр
Джеймс
Коблентц
- ММОператор
Майкл
Маршалл
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука