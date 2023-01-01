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Проклятие Аннабель
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Аннабель»

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Аннабель»

Режиссёры

Джон Р. Леонетти

Джон Р. Леонетти

John R. Leonetti
Режиссёр

Актёры

Аннабелль Уоллис

Аннабелль Уоллис

Annabelle Wallis
АктрисаMia
Уорд Хортон

Уорд Хортон

Ward Horton
АктёрJohn
Элфри Вудард

Элфри Вудард

Alfre Woodard
АктрисаEvelyn
Тони Амендола

Тони Амендола

Tony Amendola
АктёрFather Perez
Эрик Ладин

Эрик Ладин

Eric Ladin
АктёрDetective Clarkin
Керри О’Мэлли

Керри О’Мэлли

Kerry O'Malley
АктрисаSharon Higgins
Брайан Хау

Брайан Хау

Brian Howe
АктёрPete Higgins
Ивар Броггер

Ивар Броггер

Ivar Brogger
АктёрDr. Burgher
Джофф Уэнер

Джофф Уэнер

Geoff Wehner
Актёр
Гэбриел Бейтман

Гэбриел Бейтман

Gabriel Bateman
АктёрLittle Boy

Сценаристы

Гари Доберман

Гари Доберман

Gary Dauberman
Сценарист

Продюсеры

Питер Сафран

Питер Сафран

Peter Safran
Продюсер
Джеймс Ван

Джеймс Ван

James Wan
Продюсер
Ричард Бренер

Ричард Бренер

Richard Brener
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Леонид Белозорович

Леонид Белозорович

Актёр дубляжа

Монтажёры

Том Элкинс

Том Элкинс

Tom Elkins
Монтажёр

Композиторы

Джозеф Бишара

Джозеф Бишара

Joseph Bishara
Композитор