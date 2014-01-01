Проклятие Аннабель (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Даже самый милый и безобидный предмет может стать источником бед и кошмаров. Фильм «Проклятие Аннабель» 2014 года — леденящее кровь кино о демоне, заключенном в фарфоровой кукле.
Молодая пара Формов ждет ребенка и радуется тихой семейной жизни. Джон дарит жене Мие редкую куклу для их коллекции, но с этого момента супруги оказываются в центре жутких событий. Однажды на Формов нападают члены сатанинского культа, а в кукле поселяется нечто зловещее. Некогда уютный дом превращается в смертельную ловушку, и с каждой ночью атмосфера страха становится только гуще.
Если вы ищете ужастик, где напряжение непрерывно нарастает, а жуткие сцены заставляют сердце учащенно биться, самое время смотреть «Проклятие Аннабель». Картина умело играет на страхах зрителя, погружая в мрачный мир, где зло таится в каждом углу.
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Рейтинг
- ДРРежиссёр
Джон
Р. Леонетти
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- УХАктёр
Уорд
Хортон
- Актриса
Элфри
Вудард
- ТААктёр
Тони
Амендола
- ЭЛАктёр
Эрик
Ладин
- КОАктриса
Керри
О’Мэлли
- БХАктёр
Брайан
Хау
- ИБАктёр
Ивар
Броггер
- ДУАктёр
Джофф
Уэнер
- ГБАктёр
Гэбриел
Бейтман
- ГДСценарист
Гари
Доберман
- Продюсер
Питер
Сафран
- Продюсер
Джеймс
Ван
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара