Проклятие Аннабель
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Проклятие Аннабель

Проклятие Аннабель (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.72014, Annabelle
Ужасы, Триллер94 мин18+

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О фильме

Даже самый милый и безобидный предмет может стать источником бед и кошмаров. Фильм «Проклятие Аннабель» 2014 года — леденящее кровь кино о демоне, заключенном в фарфоровой кукле.

Молодая пара Формов ждет ребенка и радуется тихой семейной жизни. Джон дарит жене Мие редкую куклу для их коллекции, но с этого момента супруги оказываются в центре жутких событий. Однажды на Формов нападают члены сатанинского культа, а в кукле поселяется нечто зловещее. Некогда уютный дом превращается в смертельную ловушку, и с каждой ночью атмосфера страха становится только гуще.

Если вы ищете ужастик, где напряжение непрерывно нарастает, а жуткие сцены заставляют сердце учащенно биться, самое время смотреть «Проклятие Аннабель». Картина умело играет на страхах зрителя, погружая в мрачный мир, где зло таится в каждом углу.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Аннабель»