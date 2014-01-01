Проклятие Аннабель (фильм, 2014) смотреть онлайн

Даже самый милый и безобидный предмет может стать источником бед и кошмаров. Фильм «Проклятие Аннабель» 2014 года — леденящее кровь кино о демоне, заключенном в фарфоровой кукле.



Молодая пара Формов ждет ребенка и радуется тихой семейной жизни. Джон дарит жене Мие редкую куклу для их коллекции, но с этого момента супруги оказываются в центре жутких событий. Однажды на Формов нападают члены сатанинского культа, а в кукле поселяется нечто зловещее. Некогда уютный дом превращается в смертельную ловушку, и с каждой ночью атмосфера страха становится только гуще.



Если вы ищете ужастик, где напряжение непрерывно нарастает, а жуткие сцены заставляют сердце учащенно биться, самое время смотреть «Проклятие Аннабель». Картина умело играет на страхах зрителя, погружая в мрачный мир, где зло таится в каждом углу.



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