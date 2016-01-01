Проездом (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Проездом
Драмы, Мелодрамы24 мин18+
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Сюжет
Мистическая мелодрама о том, как Дед (звезда советского экрана Юрий Назаров) проездом навещает семью своего сына-архитектора, невестку и внука. Его визит не ко времени: семья по уши в кредитах, сын на грани увольнения, невестка намерена сделать аборт. У Деда всего несколько часов, чтобы попытат�ься переломить ситуацию.
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Информация
Рейтинг
5.6 IMDb
- АКРежиссёр
Александра
Князева
- Актёр
Антон
Шурцов
- ИВАктриса
Ирина
Вербицкая
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ТГАктёр
Тим
Гетц
- Актёр
Алексей
Колган
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- ЛМАктриса
Людмила
Мальцева
- ЭТАктёр
Эльдар
Трамов
- РНАктёр
Равиль
Насретдинов
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- ИЧПродюсер
Илья
Чижиков
- АЧПродюсер
Антон
Чижиков
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- АГПродюсер
Андрей
Григоренко
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- АШОператор
Алексей
Шубаков
- СМКомпозитор
Сергей
Морозов
- ЛМКомпозитор
Людмила
Морозова