Проездом (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Мистическая мелодрама о том, как Дед (звезда советского экрана Юрий Назаров) проездом навещает семью своего сына-архитектора, невестку и внука. Его визит не ко времени: семья по уши в кредитах, сын на грани увольнения, невестка намерена сделать аборт. У Деда всего несколько часов, чтобы попытат�ься переломить ситуацию.



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