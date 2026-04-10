Проект «Конец света» (фильм, 2026) смотреть онлайн

Микробиолог Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Мужчина выясняет, что он — единственный выживший из экипажа, отправленного к звезде Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Чтобы найти решение, Райленду предстоит положиться на свои обширные научные знания и изобретательность, но, возможно, ему не придётся искать в одиночку.

