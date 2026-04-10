Проект «Конец света» (фильм, 2026) смотреть онлайн
8.92026, Project Hail Mary
Фантастика, Триллер156 мин18+
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О фильме
Микробиолог Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Мужчина выясняет, что он — единственный выживший из экипажа, отправленного к звезде Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Чтобы найти решение, Райленду предстоит положиться на свои обширные научные знания и изобретательность, но, возможно, ему не придётся искать в одиночку.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Триллер
Время156 мин / 02:36
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Фил
Лорд
- КМРежиссёр
Кристофер
Миллер
- Актёр
Райан
Гослинг
- КЛАктёр
Кен
Люн
- МВАктриса
Милана
Вайнтруб
- СХАктриса
Сандра
Хюллер
- ЛКАктриса
Лиз
Кингсман
- ЛБАктёр
Лайонел
Бойс
- АНАктёр
Аарон
Нил
- ОЛАктёр
Орион
Ли
- Актриса
Мэрил
Стрип
- МКАктёр
Малачи
Кирби
- МСАктриса
Миа
Сотерье
- РПАктёр
Рэй
Портер
- ПБАктёр
Петр
Бауманн
- БШАктёр
Бернхард
Шюц
- РААктёр
Родриг
Андрисан
- ДЛАктёр
Джеффри
Ламб
- АХАктриса
Амира
Хазалла
- ПЛАктёр
Пол
Ламберт
- МГАктриса
Мишель
Гринидж
- ДГСценарист
Дрю
Годдард
- ЭУСценарист
Энди
Уир
- Продюсер
Райан
Гослинг
- Продюсер
Фил
Лорд
- КМПродюсер
Кристофер
Миллер
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон