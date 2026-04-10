Проект «Конец света»
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Проект «Конец света»

Проект «Конец света» (фильм, 2026) смотреть онлайн

8.92026, Project Hail Mary
Фантастика, Триллер156 мин18+

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О фильме

Микробиолог Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Мужчина выясняет, что он — единственный выживший из экипажа, отправленного к звезде Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Чтобы найти решение, Райленду предстоит положиться на свои обширные научные знания и изобретательность, но, возможно, ему не придётся искать в одиночку.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Триллер
Время
156 мин / 02:36

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проект «Конец света»»