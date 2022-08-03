Пробуждая Мэдисон (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Waking Madison
Драма85 мин18+
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О фильме
Мэдисон живет в Новом Орлеане, пытаясь вести нормальную жизнь, но в результате ряда событий оказывается на грани самоубийства. Тогда она запирается в квартире на 30 дней, чтобы подумать над своей жизнью. При этом девушка использует видеокамеру, чтобы вести своеобразный видеожурнал происходящего. Мэдисон решила: если за это время ей не удастся найти ответы на свои вопросы, на 30-й день она покончит с собой.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- КБРежиссёр
Кэтерин
Брукс
- СРАктриса
Сара
Ремер
- Актриса
Элизабет
Шу
- Актриса
Имоджен
Путс
- СБАктриса
Саманта
Больё
- МФАктёр
МакКинли
Фриман
- ЭКАктриса
Эрин
Келли
- КФАктёр
Крис
Фрай
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- Актёр
Уилл
Пэттон
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- КБСценарист
Кэтерин
Брукс
- Продюсер
Меган
Эллисон
- ТШПродюсер
Тед
Шиппер
- СХМонтажёр
Стюарт
Х. Паппе
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт