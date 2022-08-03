Пробуждая Мэдисон
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Пробуждая Мэдисон

Пробуждая Мэдисон (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Waking Madison
Драма85 мин18+

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О фильме

Мэдисон живет в Новом Орлеане, пытаясь вести нормальную жизнь, но в результате ряда событий оказывается на грани самоубийства. Тогда она запирается в квартире на 30 дней, чтобы подумать над своей жизнью. При этом девушка использует видеокамеру, чтобы вести своеобразный видеожурнал происходящего. Мэдисон решила: если за это время ей не удастся найти ответы на свои вопросы, на 30-й день она покончит с собой.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb