Мэдисон живет в Новом Орлеане, пытаясь вести нормальную жизнь, но в результате ряда событий оказывается на грани самоубийства. Тогда она запирается в квартире на 30 дней, чтобы подумать над своей жизнью. При этом девушка использует видеокамеру, чтобы вести своеобразный видеожурнал происходящего. Мэдисон решила: если за это время ей не удастся найти ответы на свои вопросы, на 30-й день она покончит с собой.

