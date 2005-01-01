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Привет семье!

Привет семье! (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, The Family Stone
Драмы, Мелодрамы99 мин12+

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Сюжет

Семья Стоунов отличается редкостным единением и взаимопониманием. И когда любимый сынок Эверетт Стоун приводит в дом невесту Мередит, эксцентричная семейка решает вынести молодым свое решительное несогласие с намечающимся положением вещей.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Привет семье!»

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