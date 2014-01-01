Пристегните ремни (фильм, 2014) смотреть онлайн

Елена и Антонио точно не созданы друг для друга. Она — интеллигентная девушка из хорошей семьи, он — хамоватый неграмотный механик. Они абсолютно разные по характеру и отношению к миру. И, тем не менее, чувствуют непреодолимое взаимное притяжение...



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