Пристегните ремни (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Allacciate le cinture
Мелодрама106 мин18+
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О фильме
Елена и Антонио точно не созданы друг для друга. Она — интеллигентная девушка из хорошей семьи, он — хамоватый неграмотный механик. Они абсолютно разные по характеру и отношению к миру. И, тем не менее, чувствуют непреодолимое взаимное притяжение...
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ФОРежиссёр
Ферзан
Озпетек
- КСАктриса
Кася
Смутняк
- ФААктёр
Франческо
Арка
- ФШАктёр
Филиппо
Шиккитано
- ККАктриса
Каролина
Крешентини
- ФШАктёр
Франческо
Шанна
- КСАктриса
Карла
Синьорис
- Актриса
Элена
София Риччи
- ПМАктриса
Паола
Миначчони
- ДМАктриса
Джулия
Микелини
- ЛРАктриса
Луиза
Раньери
- ДРСценарист
Джанни
Ромоли
- ФОСценарист
Ферзан
Озпетек
- ТКПродюсер
Тильде
Корси
- ДРПродюсер
Джанни
Ромоли
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский