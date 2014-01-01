Wink
Фильмы
Пристегните ремни

Пристегните ремни (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Allacciate le cinture
Мелодрама106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Елена и Антонио точно не созданы друг для друга. Она — интеллигентная девушка из хорошей семьи, он — хамоватый неграмотный механик. Они абсолютно разные по характеру и отношению к миру. И, тем не менее, чувствуют непреодолимое взаимное притяжение...

Пристегните ремни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пристегните ремни»